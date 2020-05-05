Владимир Панов собирается оставить пост мэра Нижнего Новгорода

Местные средства массовой информации сообщали, что Владимир Панов получил приглашение работать в "Росатоме".

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода заявила, что глава города Владимир Панов собирается оставить свой пост в связи с переходом на другую работу. Уточняется, что вопрос о досрочном сложении полномочий будет вынесен на рассмотрение городской думы 6 мая.

Какую именно должность займет градоначальник пресс-служба не уточнила. Ранее местные средства массовой информации сообщали, что Владимир Панов получил приглашение работать в государственной корпорации "Росатом", пишет РИА Новости.