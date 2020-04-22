ООН: человечество ждет массовый голод из-за коронавируса

Через несколько месяцев голод может достигнуть "библейских масштабов".

Человечество столкнется с массовым голодом из-за коронавируса, если не сможет подготовиться и не обеспечит продовольственную безопасность. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. По его словам, всего через несколько месяцев человечество столкнется с голодом, который может принять "библейские масштабы", но пока есть время предотвратить такой вариант развития событий.

И, в первую очередь, необходимо установить мир. Также необходимо обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся и выделить порядка 350 млрд долларов на создание логистических центров, которые будут отслеживать и направлять помощь туда, где она больше всего необходима, пишет РИА Новости.