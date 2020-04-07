Письмо премьер-министру: бизнес просит Михаила Мишустина о дополнительной поддержке

Представители бизнес-объединений предлагают ввести ряд мер, направленных на поддержку бизнеса.

Российские бизнес-объединения обратились к премьер-министру России Владимиру Мишустину, предупредив его о вероятном массовом банкротстве предприятий и следующим за этим росте безработицы. В связи с чем в письме звучит просьба о дополнительных мерах поддержки в сложившихся условиях вирусной пандемии COVID-19.

Документ подписан президентом РСПП Александром Шохиным, сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловой России» Алексеем Репиком, президентом ТПП Сергеем Катыриным, а также президентом «Опоры России» Александром Калининым.

Авторы письма обращаются к российскому правительству с просьбой предпринять меры срочной господдержки, чтобы не допустить массового банкротства предприятий, а также роста числа безработных, резкого снижения налоговых поступлений.

В письме звучит ряд предложений, направленных на поддержку бизнеса. В частности, чтобы простимулировать компании к сохранению рабочих мест в сложившихся условиях предлагается «предпринять радикальное сокращение налогообложения на фонд оплаты труда». А для компаний, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, обратить внимание на пример международной практики: в частности, предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка в период до 30 апреля, а при необходимости продлить срок ее действия.

Кроме этого, чтобы сократить операционные издержки, бизнес-объединения предлагают освободить компании от уплаты налоговых платежей, а также просубсидировать платежи за аренду, лизинг и кредиты.