В России на полгода введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Специальный сервис на официальном сайте ФНС РФ поможет определить, на кого распространяется утвержденное постановление.

Шесть месяцев – именно на такой срок правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Как уточняется, речь идет только о некоторых категориях должников, которые пострадали в результате ситуации, связанной с распространением коронавируса. С их полным списком можно ознакомиться в постановлении от 03.04.2020 № 428, которое размещено на официальном сайте кабмина.

Как гласит правительственное распоряжение, с четвертого апреля у кредиторов не будет возможности подать заявление о банкротстве против следующих должников:



1. Организаций и ИП, более всего пострадавшие от COVID-19,

2. Организаций, оказавшиеся в списке стратегических предприятий и стратегических АО.

Напомним также, что о введении моратория глава России Владимир Путин заявлял 25 марта в ходе обращения, посвященного пандемии коронавируса. Глава государства также заверил, что малому и среднему бизнесу будет дана налоговая отсрочка. Исключение будут составлять НДС, а также страховые взносы.

Чтобы определить, на кого распространяется мораторий, нужно воспользоваться специальным сервисом, размещенном на официальном сайте ФНС РФ.