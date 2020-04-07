Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
07 АПР, 09:20 МСК
USD (ЦБ)    76,4074
EUR (ЦБ)    82,6346

07 АПР, 09:20 МСК
USD (ЦБ)    76,4074
EUR (ЦБ)    82,6346
Русский космос

В России на полгода введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве

07.04.2020 09:06
Комментарии
В России на полгода введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Специальный сервис на официальном сайте ФНС РФ поможет определить, на кого распространяется утвержденное постановление.

Шесть месяцев – именно на такой срок правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Как уточняется, речь идет только о некоторых категориях должников, которые пострадали в результате ситуации, связанной с распространением коронавируса. С их полным списком можно ознакомиться в постановлении от 03.04.2020 № 428, которое размещено на официальном сайте кабмина.

Как гласит правительственное распоряжение, с четвертого апреля у кредиторов не будет возможности подать заявление о банкротстве против следующих должников:

1. Организаций и ИП, более всего пострадавшие от COVID-19,
2. Организаций, оказавшиеся в списке стратегических предприятий и стратегических АО.

Напомним также, что о введении моратория глава России Владимир Путин заявлял 25 марта в ходе обращения, посвященного пандемии коронавируса. Глава государства также заверил, что малому и среднему бизнесу будет дана налоговая отсрочка. Исключение будут составлять НДС, а также страховые взносы.

Чтобы определить, на кого распространяется мораторий, нужно воспользоваться специальным сервисом, размещенном на официальном сайте ФНС РФ.

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дешевый бензин запретили ввозить в Россию. Россияне должны субсидировать нефтяников

Дешевый бензин запретили ввозить в Россию. Россияне должны субсидировать нефтяников
Экономика

Космические «долгожители». Кто из российских космонавтов дольше всех был наедине со Вселенной?

Космические «долгожители». Кто из российских космонавтов дольше всех был наедине со Вселенной?
Наука и технологии

У власти нет денег для помощи компаниям и гражданам. 10 млн рабочих мест под угрозой

У власти нет денег для помощи компаниям и гражданам. 10 млн рабочих мест под угрозой
Экономика 1

Надбавка 10 копеек. В России установили монополию на торговлю медицинскими масками

Надбавка 10 копеек. В России установили монополию на торговлю медицинскими масками
Экономика

Власти приготовились к худшему. Нефть по 10 долларов, доллар – по 89 рублей

Власти приготовились к худшему. Нефть по 10 долларов, доллар – по 89 рублей
Экономика

Путин согласился сократить добычу нефти. Провал переговоров может стоить России санкций

Путин согласился сократить добычу нефти. Провал переговоров может стоить России санкций
Экономика 11

Узнай, страна

В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей

В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей

В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя

В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя

В Московской области начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности

В Московской области начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности

В Курске завершили монтаж каркаса здания турбины первого энергоблока на строящейся Курской АЭС-2

В Курске завершили монтаж каркаса здания турбины первого энергоблока на строящейся Курской АЭС-2

Новости дня

08:53 Правительство может запретить ввоз дешевого топлива в Россию Правительство может запретить ввоз дешевого топлива в Россию
Назван самый явный симптом COVID-19
Назван самый явный симптом COVID-19
06 АПР, 23:18 Врач рассказал, кто пройдёт проверку на иммунитет к коронавирусу Врач рассказал, кто пройдёт проверку на иммунитет к коронавирусу
06 АПР, 22:32 Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути
06 АПР, 20:35 США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии
06 АПР, 19:38 Россия выделит ВОЗ средства на борьбу с пандемией COVID-19 Россия выделит ВОЗ средства на борьбу с пандемией COVID-19
06 АПР, 19:20 ФМБА приступает к тестированию нового метода лечения коронавируса ФМБА приступает к тестированию нового метода лечения коронавируса
В России определят количество людей с иммунитетом к COVID-19
В России определят количество людей с иммунитетом к COVID-19
06 АПР, 18:58 Сияние Сатурна может объяснить странно жаркую верхнюю атмосферу планеты Сияние Сатурна может объяснить странно жаркую верхнюю атмосферу планеты

Узнай, страна!

06 АПР, 14:08 В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
06 АПР, 13:29 В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя
06 АПР, 12:52 В Московской области начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности В Московской области начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности
06 АПР, 12:21 В Курске завершили монтаж каркаса здания турбины первого энергоблока на строящейся Курской АЭС-2 В Курске завершили монтаж каркаса здания турбины первого энергоблока на строящейся Курской АЭС-2
06 АПР, 11:04 В Татарстане изготовили и передали для отправки в Мексику первый вертолет «Ансат» В Татарстане изготовили и передали для отправки в Мексику первый вертолет «Ансат»
06 АПР, 10:16 В Амурской области посевная кампания началась раньше обычных сроков В Амурской области посевная кампания началась раньше обычных сроков
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 АПР, 15:13 ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты? ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты?
03 АПР, 13:04 В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров
03 АПР, 12:06 В Адыгее завершено строительство первой мощной солнечной электростанции В Адыгее завершено строительство первой мощной солнечной электростанции
03 АПР, 11:59 В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter