Президент назначил врио губернатора Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края, после того, как принял отставку бывшего главы региона Владимира Илюхина. Врио Камчатки стал Владимир Солодов, который до этого назначения занимал должность председателя правительства Якутии, пишет РИА Новости. Сообщается, что Илюхин ушел с занимаемого поста по собственному желанию.