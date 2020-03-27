Депутат предлагает ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Правительство имеет право вводить ограничения на продажу алкоголя, вплоть до полного запрета.

С предложением ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса выступил член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, передает РИА Новости со ссылкой на RT. Он напомнил, что ранее ВОЗ выступила с призывом отказаться от спиртных напитков на время борьбы с инфекцией.

Хамзаев подчеркивает, что у правительства есть право вводить ограничения на продажу алкоголя, вплоть до полного запрета. Тем не менее, пока что речь идет об особом режиме на продажу алкогольных напитков сроком до 1 мая: не больше одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.