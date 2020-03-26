Новый пернатый динозавр был одним из последних выживших хищников

Dineobellator notohesperus расширяет понимание ученых о палеобиоразнообразии американского юго-запада, предлагая более четкую картину того, какова была жизнь в этом регионе в конце царствования динозавров.

Об открытии нового вида dromaeosaurid - семейства в основном мелких и средних пернатых плотоядных, которые жили в меловой период - сообщается в научных отчетах на этой неделе. Окаменелость способствует лучшему пониманию эволюции динозавров во время позднего мела (70-68 миллионов лет назад). Также новый пернатый динозавр является одним из последних известных выживших видов хищников.

Стивен Ясински и его коллеги обнаружили 20 опознаваемых скелетных элементов нового дромаэозаврида в отложениях формации Ojo Alamo в бассейне Сан-Хуан, Нью-Мексико, США. Динозавр получил название Dineobellator notohesperus от слова навахо дине (народ навахо) и от латинского слова беллатор (воин). Авторы сообщают о ряде уникальных особенностей, в том числе позвонков у основания хвоста, которые изогнуты внутрь, что могло повысить ловкость этого вида и улучшить его успех в хищничестве. Они предполагают, что на большой серповидной клешне окаменелости была выбита метка во время ссоры с другим представителем dromaeosaurid или другим тероподом, таким как тираннозавр, считают они.

Филогенетический анализ взаимоотношений между видами позволяет предположить, что Dineobellator может быть частью подсемейства Velociraptorinae, в которое также входят велоцирапторы. Предполагается , что предки Dineobellator мигрировали из Азии в Северную Америку, где возможно развитие нескольких линий, что объясняет различия в морфологии между Dineobellator и другими дромаэозавридами.

Полученные данные, которые вносят вклад в скудные записи окаменелостей дромеозавридов, указывают на то, что эта семья все еще диверсифицировалась в конце мелового периода до массового вымирания, которое уничтожило динозавров 65,5 млн лет назад, пишет EurekAlert.