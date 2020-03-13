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Загадочная древнеегипетская шкатулка с гусиным яйцом может привести к могиле фараона

13.03.2020 21:26
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Загадочная древнеегипетская шкатулка с гусиным яйцом может привести к могиле фараона

Древний каменный ящик и таинственная керамическая шкатулка, найденные на месте захоронения в Египте, могут подсказать археологам местонахождение королевской гробницы.

Обнаруженный археологами 3500-летний каменный ящик, с жертвенным гусем и другими предметами, обернутыми в льняные тканями, был обнаружен в Дейр-эль-Бахри в Луксоре. Рядом была найдена фаянсовая шкатулка, на корпусе которой иероглифами было выгравировано имя фараона Тутмоса II.

Руководитель раскопок профессор Анджей Нивиньский из Института археологии Варшавского университета сказал:

«Сам ящик был длиной около 40 см, немного меньше по высоте. Он был хорошо замаскирован, это было похоже на средний каменный блок. Только после более тщательного осмотра он оказался коробкой».

Внутри коробки лежали два яйца - гусиное и яйцо другой птицы, которое, как считается, было взято от ибиса. Археологи считают, что открытие может помочь привести к могиле Тутмоса II, который был мужем знаменитой царицы Хатшепсут. Он сел на трон в возрасте 13 лет и умер три года спустя. Гусыня и ибис связаны с именем Тутмоса II, пишет FoxNews.

«Королевский знак указывает на то, что храм был основан от имени царя или что здесь была основана гробница царя. Поскольку мы находимся в самом центре королевского кладбища, это, безусловно, гробница », - сказал профессор Нивиньский. «Обнаруженные находки могут означать только одно, что мы находимся в процессе обнаружения гробницы фараона».

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