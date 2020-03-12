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В Москве отметят юбилей Вагифа Мустафазаде

12.03.2020 18:23
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В Москве отметят юбилей Вагифа Мустафазаде

Торжества, посвященные 80-летию основоположника джаз-мугам, пройдут у него на родине, в Баку, и в столице России.

Интерес к джаз-мугаму в последние годы растет во всем мире, Россия – не исключение: концерты азербайджанских исполнителей всегда проходят с большим успехом, публика нередко аплодирует стоя. «На сегодня существует и некая мода на Восток – восточные мотивы присутствуют в творчестве многих известнейших музыкантов. Джаз-мугам – это очень актуально, очень интересно, и как же хорошо, что в России его любят!» – рассказывает журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде, его двоюродная сестра Афаг Алиева.

Сегодня Афаг Алиева, по ее собственному признанию живет на два города – Москву и Баку. «Вагифа знали и любили в Москве – он записывался на фирме «Мелодия», а в последний год своей жизни выступал в клубе «Замоскворечье». И Вагиф, и я выросли на русской культуре. Как сказал наш всеми любимый Муслим Магомаев: «Азербайджан – мой Отец, а Россия – моя Мать», – вспоминает она. К слову, рабочие контакты с «Мелодия» продолжают оставаться актуальными и по сей день. Так, к 80-летию Вагифа Мустафазаде при поддержке Министерства культуры Азербайджана были выпущены пять дисков: с его лучшими хитами, произведения Тофика Кулиева в обработке Мустафазаде, записи вокально-инструментального ансамбля «Севиль», а также «Джазовые композиции» и «Человек, которого я люблю». Последний назван по заглавию пьесы Джорджа Гершвина, которую Вагиф обожал и играл с детства и которую сыграл перед смертью. «А самый уникальный альбом сейчас как раз готовится к изданию, - рассказывает Алиева. – Это концерт Вагифа Мустафазаде, который транслировался по «Голосу Америки» известным американским ведущим, музыковедом Уиллисом Коновером в 1978 году. Этот материал нам удалось получить благодаря директору азербайджанско-американского фонда музыки Джамиле Джавадовой-Cпицберг. Уиллис Коновер называл Вагифа одним из лучших джазовых пианистов и, несомненно, Вагиф – музыкант мирового значения, недаром его обелиск находится в Швейцарии, в Монтрё, где располагается дорожка лучших джазовых музыкантов мира».

Память о Вагифе Мустафазаде бережно хранят и российские музыканты. «Однажды мы встретились в Азербайджанской филармонии с Олегом Газмановым, и когда он узнал, что я сестра Вагифа Мустафазаде, он поцеловал меня и смотрел как на реликвию – вот каково отношение российских музыкантов к Вагифу и его творчеству», – рассказывает Алиева.

Впрочем среди россиян вообще много поклонников таланта этого блестящего музыканта и композитора. Именно поэтому 80-летие Вагифа Мустафазаде решено было отметить и в Баку, и в Москве. «В Баку торжественный вечер пройдёт 9 апреля во Дворце Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Ещё один потрясающий проект к юбилею Вагифа – реставрация и капитальный ремонт школы искусств его имени. В этой школе на протяжении 40 лет преподавала его мама, Зивер ханум Алиева, там же учился и сам Вагиф. За этот проект огромное спасибо нашей Первой леди Мехрибан ханум Алиевой», – делится планами Афаг Алиева.

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