В Госдуме подвергли критике идею о налоге на собак и кошек

Идея о сборе за домашних животных принадлежит мэру Якутска Сардане Авксентьевой.

Председатель комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что инициатива о введении налога на домашних животных – это «бред и провокация».

Как пишут «Известия», речь идет о предложении, которое озвучила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Ранее она отдала распоряжение, согласно которому администрация и члены Гордумы должны будут обсудить с депутатами Госсобрания республики вариант о введении налога для владельцев собак и кошек. Полученные деньги, как считает градоначальник, можно было бы направить на компенсацию борьбы с бродячими собаками.