Спят ли насекомые?

Сон является неотъемлемой составляющей жизнедеятельности всех живых существ. Ведь для пополнения жизненных сил каждому обитателю планеты необходимо не только поглощать пищу, но и отдыхать.

На сегодняшний день в дикой природе не существует ни одного «бессонного» животного. И у каждого представителя фауны сон бывает разный.

Взрослые слоны спят либо на животе, либо стоя. Летучая мышь почивает вниз головой. Некоторые пернатые способны засыпать во время перелета. А цапля спит на одной ноге. Коровы и лошади отдыхают стоя, однако они не могут видеть сновидения, пока не лягут. Орангутанги устраиваются на ночлег на верхушках деревьев.

Но самый необычный сон наблюдается у насекомых. Беспозвоночные животные, относящиеся к типу членистоногие, на определенное время впадают в транс, замирая и оставаясь недвижимыми.

И как тут не вспомнить строки Мацуо Басе: «В чашечке цветка дремлет шмель. Не тронь его, Воробей-дружок!»

Для сна они выбирают безопасные и комфортные места. Пчела может отдыхать на травинке, обхватив ее лапками. Ее сон продолжается от 5 до 8 часов. Преимущественно маленькие трудяги спят в ночное время, так как в темноте невозможно добывать нектар.

Сон пчел. Фото: Джо Нили

Некоторые виды ос взбираются наверх стебля, садятся на самом краю и захватывают его жвалами. У них настолько сильная хватка, что они способны подтянуть ножки к брюшку. А бабочки отдыхают в составе групп.

Но встречаются и такие насекомые, которые практически не отдыхают. Это плодовые мушки под названием Drosophila melanogaster.

Drosophila melanogaster

В ходе исследования удалось выяснить, что большинство особей спали 5-10 часов в день. Примерно 6% самок отдыхали 72 минуты в день. И наименьшее количество насекомых спали по 15 или 5 минут.

Во время сна беспозвоночные вяло реагируют на любые раздражители. Но при этом их мозг бодрствует. Членистоногие слышат посторонние движения и шорохи, могут определять смену ночи и дня. Если определенный раздражитель ассоциируется с опасностью, животное сразу просыпается.

Известно, что продолжительность сна членистоногих зависит от времени и интенсивности внешнего воздействия, а также возраста отдельных особей. Чем взрослее насекомое, тем дольше его сон.

Кроме того, большинство беспозвоночных членистоногих впадает зимой в диапаузу. Это состояние, похожее на анабиоз, свойственный кротам, землеройкам и ежам.