В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Предупреждение в российской столице продлится до девяти вечера 28 февраля.

В Москве и по области синоптики объявлен желтый уровень погодной опасности. Как информирует РИА Новости со ссылкой на данные, предоставленные экспертами Гидрометцентра, речь идет о снеге и дожде, которые будут продолжаться с четверга до вечера пятницы. Подобные условия считаются «потенциально опасными». Как уточняется, об этом свидетельствуют данные прогностической карты на официальном сайте метеорологов.

Уточняется, что «желтый уровень» в регионе будет действовать до девяти вечера 28 февраля. Жителям и гостям города следует быть более внимательными.