Китайские эксперты назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

Согласно данным китайских экспертов, инкубационный период китайского коронавируса может длиться больше 14 дней.

Издание People's Daily, ссылаясь на китайских экспертов сообщило, что инкубационный период коронавируса COVID-2019 может длиться более 14 дней. Так, согласно данным эпидемиологического расследования, семидесятилетний гражданин Китая посетил свою сестру в городе Эчжоу, вернувшись домой 24 января. 2 января женщину госпитализировали с диагнозом коронавирус, а у самого мужчины коронавирус обнаружили только 19 февраля, когда он обратился в больницу с характерными симптомами вируса.

Также, издание описывает несколько других случаев инфицирования коронавирусом после окончания 14-тидневного карантина. Первый случай заражения произошел с жителем провинции Хубэй через 27 дней после контакта с инфицированным коронавирусом человеком, а второй человек заразился через 38 дней после контакта. Эксперты советуют всем, кто находится в районе Уханя проявлять большую осторожность и минимизировать любые контакты с другими людьми, пишет РИА Новости.