Президент РФ провел рабочую встречу с главой Сбербанка
Владимир Путин и Герман Греф обсудили актуальные вопросы, связанные с работой Сбербанка.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 19 февраля в Санкт-Петербурге лидер Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Уточняется, что президент и глава кредитной организации обсудили актуальные вопросы, связанные с работой Сбербанка, а также затронули тему покупки правительством доли банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что кабмин планирует выкупить у Центробанка акции Сбербанка по рыночной стоимости за счет средств ФНБ.
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Ну им же надо как то толпу «нужных» содержать. Сбербанк деградирует от процветающего кумовства и воровства в этой канторе. Там созданы «Отделы лодырей» для своих, отстойник никому ни где не нужных, должности занимают старые маразматики 65+ ходят салфетками проверяют пыль на дверях, ну и воровство на всех уровнях от строительных подрядов, отдельная тема, до бытовухи. В ентой конторе даже в Центральном аппарате Сбербанка работала, а может еще и работает чудо сервис менеджер , представительница дружественной Молдовы, но увы уже давно стала Россиянкой и она не одинока. Внешне «не вызывает печали», прям пчелка, трудится, играла в футбол вратарем за организацию, учувствовала в олимпиадах, имеет вымпелы, благодарности и пр., прям прелесть. По сути двуличные твари. Выносят все что можно годами даже с объектов ЦА на продажу под лозунгом «Я лидер, все для клиента» от салфеток, бытовой химии, канцтоваров до ПК с мозгами, МФУ и пр., а потом появляются сводки в СМИ об утечки информации о клиентах финансовых организаций, т.е. и наши карты в том числе за которые мы платим. Своей коллеги тож приезжей, правда из Красноярска, хвасталась своими достижениями о закрытии долгов, кредитов за счет организации. Ну а про должности на которых сидят сыночки, дочки, соседи по лестничной и пр. знают все внутри кто работает, кумовство- это тоже самое воровство.