Президент РФ провел рабочую встречу с главой Сбербанка

Владимир Путин и Герман Греф обсудили актуальные вопросы, связанные с работой Сбербанка.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 19 февраля в Санкт-Петербурге лидер Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Уточняется, что президент и глава кредитной организации обсудили актуальные вопросы, связанные с работой Сбербанка, а также затронули тему покупки правительством доли банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что кабмин планирует выкупить у Центробанка акции Сбербанка по рыночной стоимости за счет средств ФНБ.