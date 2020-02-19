Париж хочет укрепить диалог с Москвой

Пьер Вимон подчеркнул важность восстановления двусторонних отношений Франции и России.

В среду, 19 февраля, спецпосланник французского президента по вопросам сотрудничества с РФ в сфере безопасности Пьер Вимон на заседании комитета по иностранным делам в Сенате заявил, что Парижу необходимо восстановить двусторонние отношения с Москвой. Также он подчеркнул важность укрепления диалога Франции и России по различным направлениям, включая вопросы, связанные с безопасностью, защитой прав человека и экологией.

Вимон добавил, что французская сторона должна восстанавливать отношения с РФ при поддержке европейских стран. Он пояснил, что введенные антироссийские санкции препятствуют развитию диалога с Москвой, пишет ТАСС.