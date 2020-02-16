Президент рассказал о противниках идеи о бесплатном питании школьников

Идея президент об обеспечении учеников младших классов бесплатным горячим питанием имела много противников.

По словам президента России Владимира Путина, продвижение идеи о том, чтобы обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием далось ему очень не просто, так как "все были против". Глава государства рассказал об этом во время встречи с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.

Тем не менее, президент настоял на своем и поручил профильным министерствам обеспечить реализацию его инициативы. В настоящее время проект закона об обеспечении бесплатным горячим питанием учеников четырех младших классов с 1 сентября 2020 года принят Государственной думой РФ. Депутаты одобрили законопроект во втором чтении, пишет RT.