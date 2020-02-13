«Ростех» сможет укрепить положение «Еврофинанс Моснарбанка»

Российская часть акций попавшего под санкции российско-венесуэльского банка может быть передана госкорпорации «Ростех». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает,

Напомним, что 49,99% акций «Еврофинанс Моснарбанка» принадлежат Фонду национального развития Венесуэлы, а остальные, после того, как в марте 2019 года банк попал в санкционный список, были переданы их паритетными владельцами ВТБ и Газпромбанком в Росимущество на безвозмездной основе. До последнего времени банк был вполне успешной финансовой структурой: по итогам 2018 года он занимал 78-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-100».

Сейчас перед Росимуществом стоит задача по передаче акций «Еврофинанс Моснарбанка» новому собственнику. Венесуэльская сторона не против передачи пакета госкорпорации «Ростех». Кроме того, интерес к акциям выражает и топ-менеджмент самого банка. «Нет сомнения, что госкорпорация «Ростех» обладает значительными ресурсами и сможет укрепить положение «Еврофинанс Моснарбанка» на рынке, так как тесно сотрудничает с Венесуэлой в военно-технической сфере: объём закупок российской военной техники венесуэльской стороной суммарно составляет $11 млрд. Кроме того, несмотря на противодействие со стороны США, корпорация «Ростех» строит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и центр по обслуживанию вертолётной техники, а также обучает венесуэльских пилотов, - комментирует ситуацию первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев. – Если российский Минфин поддержит передачу акций «Еврофинанс Моснарбанка» госкомпании «Ростех», а Центробанк одобрит данную сделку, это послужит только на благо стратегическим интересам нашего государства».