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Кто оставляет круги на дне океана?

12.02.2020 14:35
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Кто оставляет круги на дне океана?

Некоторые дайверы специально погружаются на дно, чтобы отыскать восхитительные «подводные круги на полях», симметричные узоры, временно вырезанные на песчаном морском дне.

До 1995 года, когда они впервые были обнаружены в Японии, никто не мог объяснить данное явление. Однако спустя годы, тайна была раскрыта. Как выяснилось, необычные подводные круги создают самцы небольших рыбок из семейства Иглобрюхие (лат. Tetraodontidae).

Самец Pufferfish. Фото: K. Ito Seisui

По словам морских исследователей, «огромные геометрические структуры» играют определенную роль в брачных ритуалах данного вида рыб. Самцы создают подобные структуры, привлекая самок откладывать икру.

Рыбки трудолюбиво размахивают плавниками, плавая вдоль морского дна, формируя удивительные круговые рисунки. И если длина рыбы составляет всего 12 см, диаметр подводного рисунка может быть равен двум метрам. На создание круга рыбке потребуется от семи до девяти дней.

Подводный узор уникален по ряду причин:

Во-первых, он включает в себя радиально выровненные гребни и впадины за пределами гнезда. Во-вторых, самец украшает эти гребни осколками раковин. В-третьих, рыбка собирает мелкие отложения, чтобы придать полученному пласту отличительный вид и цвет, отмечают исследователи.

Приплывшая самка осматривает объект и принимает решение о том, «вступать ли в брак» с самцом или нет, исходя из его строительных навыков, хотя ученые до сих пор не понимают, каким образом самки оценивают качество строения.

Некоторые исследователи считают, что самки просто ищут мелкий песок и им неинтересны замысловатые узоры.

Тем не менее, если дела идут хорошо, самка откладывает икру в центре круга, а затем самец оплодотворяют ее извне, пишет smithsonianmag.com.

Изменения в круговой структуре, построенной самцом рыбы: а) ранняя стадия; (б) средняя стадия; (в) заключительный этап; и (d) после нереста той же круговой структуры.

После нереста самки покидают гнездо, а самцы остаются в кольцевой структуре в течение нескольких дней, охраняя икринки. В течение этого периода они не выполняют какие-либо операции по техническому обслуживанию радиально выровненных пиков или впадин. В результате структура постепенно разрушается и сглаживается, становясь почти плоской под воздействием водяных течений. После того, как появляются мальки, самцы покидают гнездо.

«Самцы не возвращаются на старое гнездовое место. Они всегда создают новую кольцевую структуру на отдельном участке», – отмечают исследователи.

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