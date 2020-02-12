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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Сначала воздух, потом – вода и почва

12.02.2020 12:01
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Сначала воздух, потом – вода и почва

Депутат Госдумы уверен, что только у госкорпорации «Ростех» есть достаточный опыт, чтобы заняться разработкой государственной информационной системой мониторинга качества воздуха.

Экологическая статистика говорит о том, что почти 40% жителей России вынуждены дышать отравой – воздух в их населенных пунктах содержит разнообразные вредные примеси. За этой цифрой следует еще менее утешительная медицинская статистика: 34% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, 20% – от инсульта и ещё 7% – от рака связаны с грязным воздухом. Именно поэтому в нацпроект «Экология» была включена программа «Чистый воздух», которая предусматривает снижение к 2024 году объёма выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных городах России на 20%.

Однако без федеральной информационной системы мониторинга качества воздуха эту задачу не решить. На сегодняшний день некий ее аналог есть только в Москве, где работает соответствующая всем европейским критериям лаборатория Мосэкомониторинга. А в целом по России заполнением баз данных и составлением интерактивных карт качества воды и загрязнения воздуха занимаются Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Проблема заключается в том, что каждое ведомство использует собственные методы определения показателей, поэтому общая картина получается весьма приблизительной.

«Нужна полноценная система экологического мониторинга, которая позволит достоверно отслеживать размеры выбросов в атмосферу и оперативно предпринимать меры по отношению к предприятиям, нарушающим экологическое законодательство, - уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Дмитрий Савельев. – На мой взгляд, на сегодняшний день доверить создание такой системе можно только госкорпорации «Ростех», у которой уже есть успешный опыт внедрения в жизнь аналогичных цифровых систем. В частности, структуры концерна ранее принимали участие в создании системы гидрохимического мониторинга Байкала, а разработанная концерном «Созвездие», входящим в состав «Ростеха», система на основе искусственного интеллекта позволяет проводить мониторинг опасных природных явлений, коммунальных систем жизнеобеспечения и экологической обстановки. Кроме того, «Ростех» располагает собственными производственными мощностями и сможет быстро реализовать этот глобальный проект. Это тем более актуально в связи с тем, что в будущем систему мониторинга можно будет распространить на контроль состояния воды и почвы. Что должно быть следующим шагом нашего государства на пути к созданию максимально благоприятной городской среды».

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