Простое мытье рук поможет замедлить глобальное распространение болезней

По оценкам исследователей, повышение уровня мытья рук всего в 10 крупных аэропортах может значительно замедлить распространение вирусных заболеваний.

Согласно новому исследованию специалистов Массачусетского технологического института (MIT), повышение уровня мытья рук пассажирами, проезжающими только через 10 ведущих аэропортов мира, может значительно сократить распространение многих инфекционных заболеваний. Исследователи обнаружили, что чем больше улучшается привычка людей мыть руки в аэропортах, тем больше это сказывается на замедлении заболевания.

Результаты, которые касаются инфекционных заболеваний в целом, включая грипп, были опубликованы в конце декабря, незадолго до недавней вспышки коронавируса в Ухане, Китай, но авторы исследования говорят, что их результаты будут применяться к любому такому заболеванию и имеют отношение к текущей вспышке коронавируса.

Исследование, основанное на эпидемиологическом моделировании и моделировании на основе данных. Авторы работы - профессор Кристос Николаидес, доктор философии из Университета Кипра, который также является научным сотрудником Школы менеджмента Слоана Массачусетского технологического института, профессор Рубен Хуанес из Департамента гражданского и экологического строительства Массачусетского технологического института и их команда.

Люди могут удивительно небрежно мыть руки, даже в многолюдных местах, таких как аэропорты, где люди из разных мест касаются поверхностей, таких как подлокотники кресел, стойки регистрации, поддоны для контрольно-пропускных пунктов, дверные ручки и смесители в туалетах. Основываясь на данных предыдущих исследований, проведенных группами, в том числе Американским обществом по микробиологии, команда оценивает, что в среднем только около 20 процентов людей в аэропортах имеют чистые руки - это означает, что их мыли водой с мылом в течение как минимум 15 секунд в течение последнего часа или около того.

Николаидес говорит, что остальные 80 процентов потенциально загрязняют все, к чему прикасаются, любыми микробами.

«70 процентов людей, которые ходят в туалет, потом моют руки», - говорит Николаидес, о результатах предыдущего исследования. «Остальные 30 процентов этого не делают. А из тех, кто это делает, только 50 процентов делают это правильно».

Другие просто кратко ополаскивают небольшим количеством воды вместо того, чтобы использовать мыло и воду и тратить рекомендуемые 15-20 секунд на мытье, добавляет он. Эта цифра в сочетании с оценками воздействия на многие потенциально загрязненные поверхности, с которыми люди сталкиваются в аэропорту, приводит к оценке группы, что около 20 процентов пассажиров в аэропорту имеют чистые руки.

Исследователи обнаружили, что повышение эффективности мытья рук во всех аэропортах мира в три раза увеличивает этот показатель, так что 60 процентов путешественников, у которых есть чистые руки в любой момент времени, окажут наибольшее влияние, потенциально замедляя глобальное распространение болезней почти на 70 процентов, обнаружили исследователи.

Развертывание таких мер в стольких аэропортах и достижение такого высокого уровня соответствия может быть нецелесообразным, но новое исследование предполагает, что существенное сокращение распространения болезней все еще может быть достигнуто путем простого выбора 10 наиболее значимых аэропортов на основе исходного местоположения вирусная вспышка. По мнению исследователей, сосредоточение обмена сообщениями о мытье рук в этих 10 аэропортах может замедлить распространение болезни на 37 процентов.

Они пришли к этим оценкам, используя подробное эпидемиологическое моделирование, которое включало данные о полетах по всему миру, включая продолжительность, расстояние и взаимосвязи; оценку времени ожидания в аэропортах; и исследования типичных показателей взаимодействия людей с различными элементами их окружения и с другими людьми.

Даже небольшие улучшения в гигиене могут сделать заметную вмятину. Увеличение распространенности «чистых рук» во всех аэропортах мира всего на 10 процентов, что, по мнению исследователей, может быть достигнуто с помощью образования, плакатов, публичных объявлений и, возможно, улучшения доступа к средствам для мытья рук, может замедлить глобальные темпы распространения заболевания примерно на 24 процента. Николаидес говорит, что многочисленные исследования (такие как это) показали, что такие меры могут увеличить уровень правильного мытья рук.

«Повышение гигиены рук - это сложная задача», - говорит он. «Но новые подходы в образовании, информировании и подталкивании в социальных сетях доказали свою эффективность в мытье рук».

Полученные результаты соответствуют рекомендациям Центров США по борьбе с болезнями и Всемирной организации здравоохранения. Обе организации указали, что гигиена рук является наиболее эффективным и экономически эффективным способом контроля распространения заболевания. Хотя обе организации утверждают, что другие меры также могут сыграть полезную роль в ограничении распространения болезней, например, использование хирургических масок для лица, закрытие аэропортов и ограничения на поездки, гигиена рук по-прежнему остается первой линией защиты - и для людей ее очень легко осуществлять, пишет MIT News.