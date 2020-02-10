Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 02:38 МСК
USD (ЦБ)    63,7708
EUR (ЦБ)    69,8226

11 ФЕВ, 02:38 МСК
USD (ЦБ)    63,7708
EUR (ЦБ)    69,8226
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Простое мытье рук поможет замедлить глобальное распространение болезней

10.02.2020 22:40
Комментарии
Простое мытье рук поможет замедлить глобальное распространение болезней

По оценкам исследователей, повышение уровня мытья рук всего в 10 крупных аэропортах может значительно замедлить распространение вирусных заболеваний.

Согласно новому исследованию специалистов Массачусетского технологического института (MIT), повышение уровня мытья рук пассажирами, проезжающими только через 10 ведущих аэропортов мира, может значительно сократить распространение многих инфекционных заболеваний. Исследователи обнаружили, что чем больше улучшается привычка людей мыть руки в аэропортах, тем больше это сказывается на замедлении заболевания.

Результаты, которые касаются инфекционных заболеваний в целом, включая грипп, были опубликованы в конце декабря, незадолго до недавней вспышки коронавируса в Ухане, Китай, но авторы исследования говорят, что их результаты будут применяться к любому такому заболеванию и имеют отношение к текущей вспышке коронавируса.

Исследование, основанное на эпидемиологическом моделировании и моделировании на основе данных. Авторы работы - профессор Кристос Николаидес, доктор философии из Университета Кипра, который также является научным сотрудником Школы менеджмента Слоана Массачусетского технологического института, профессор Рубен Хуанес из Департамента гражданского и экологического строительства Массачусетского технологического института и их команда.

Люди могут удивительно небрежно мыть руки, даже в многолюдных местах, таких как аэропорты, где люди из разных мест касаются поверхностей, таких как подлокотники кресел, стойки регистрации, поддоны для контрольно-пропускных пунктов, дверные ручки и смесители в туалетах. Основываясь на данных предыдущих исследований, проведенных группами, в том числе Американским обществом по микробиологии, команда оценивает, что в среднем только около 20 процентов людей в аэропортах имеют чистые руки - это означает, что их мыли водой с мылом в течение как минимум 15 секунд в течение последнего часа или около того.

Николаидес говорит, что остальные 80 процентов потенциально загрязняют все, к чему прикасаются, любыми микробами.

«70 процентов людей, которые ходят в туалет, потом моют руки», - говорит Николаидес, о результатах предыдущего исследования. «Остальные 30 процентов этого не делают. А из тех, кто это делает, только 50 процентов делают это правильно».

Другие просто кратко ополаскивают небольшим количеством воды вместо того, чтобы использовать мыло и воду и тратить рекомендуемые 15-20 секунд на мытье, добавляет он. Эта цифра в сочетании с оценками воздействия на многие потенциально загрязненные поверхности, с которыми люди сталкиваются в аэропорту, приводит к оценке группы, что около 20 процентов пассажиров в аэропорту имеют чистые руки.

Исследователи обнаружили, что повышение эффективности мытья рук во всех аэропортах мира в три раза увеличивает этот показатель, так что 60 процентов путешественников, у которых есть чистые руки в любой момент времени, окажут наибольшее влияние, потенциально замедляя глобальное распространение болезней почти на 70 процентов, обнаружили исследователи.

Развертывание таких мер в стольких аэропортах и достижение такого высокого уровня соответствия может быть нецелесообразным, но новое исследование предполагает, что существенное сокращение распространения болезней все еще может быть достигнуто путем простого выбора 10 наиболее значимых аэропортов на основе исходного местоположения вирусная вспышка. По мнению исследователей, сосредоточение обмена сообщениями о мытье рук в этих 10 аэропортах может замедлить распространение болезни на 37 процентов.

Они пришли к этим оценкам, используя подробное эпидемиологическое моделирование, которое включало данные о полетах по всему миру, включая продолжительность, расстояние и взаимосвязи; оценку времени ожидания в аэропортах; и исследования типичных показателей взаимодействия людей с различными элементами их окружения и с другими людьми.

Даже небольшие улучшения в гигиене могут сделать заметную вмятину. Увеличение распространенности «чистых рук» во всех аэропортах мира всего на 10 процентов, что, по мнению исследователей, может быть достигнуто с помощью образования, плакатов, публичных объявлений и, возможно, улучшения доступа к средствам для мытья рук, может замедлить глобальные темпы распространения заболевания примерно на 24 процента. Николаидес говорит, что многочисленные исследования (такие как это) показали, что такие меры могут увеличить уровень правильного мытья рук.

«Повышение гигиены рук - это сложная задача», - говорит он. «Но новые подходы в образовании, информировании и подталкивании в социальных сетях доказали свою эффективность в мытье рук».

Полученные результаты соответствуют рекомендациям Центров США по борьбе с болезнями и Всемирной организации здравоохранения. Обе организации указали, что гигиена рук является наиболее эффективным и экономически эффективным способом контроля распространения заболевания. Хотя обе организации утверждают, что другие меры также могут сыграть полезную роль в ограничении распространения болезней, например, использование хирургических масок для лица, закрытие аэропортов и ограничения на поездки, гигиена рук по-прежнему остается первой линией защиты - и для людей ее очень легко осуществлять, пишет MIT News.

Комментировать (без регистрации)
Археологи обнаружили стеклянную фигурку из настольной игры викингов
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян

«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян
Экономика

Последняя надежда. Россия достроит «Северный поток-2» силами «Академика Черского»?

Последняя надежда. Россия достроит «Северный поток-2» силами «Академика Черского»?
События и факты

Без скидки на нефть. Как Белоруссия хоронит Союзное государство руками России

Без скидки на нефть. Как Белоруссия хоронит Союзное государство руками России
Экономика 4

Вне времени и конкуренции. Американские эксперты назвали лучшее оружие советской эпохи

Вне времени и конкуренции. Американские эксперты назвали лучшее оружие советской эпохи
Исследования

Как перестать убегать от проблем и начать полноценно жить?

Как перестать убегать от проблем и начать полноценно жить?
Бизнес и психология

Путин без крыши над головой не оставил. В России ввели «алименты» на жилье для ребенка

Путин без крыши над головой не оставил. В России ввели «алименты» на жилье для ребенка
События и факты 3

Узнай, страна

В Забайкалье открылась первая в регионе промышленная кролиководческая ферма «Деревня кроликов»

В Забайкалье открылась первая в регионе промышленная кролиководческая ферма «Деревня кроликов»

На Алтае крупная фармкомпания запустила новую линию по производству лекарств за 5 млрд рублей

На Алтае крупная фармкомпания запустила новую линию по производству лекарств за 5 млрд рублей

В Новосибирске впервые в России запустили производство нитригалиевых пластин для микроэлектроники

В Новосибирске впервые в России запустили производство нитригалиевых пластин для микроэлектроники

В Оренбургской области реализовали экологический проект на Медногорском медно-серном комбинате

В Оренбургской области реализовали экологический проект на Медногорском медно-серном комбинате

Новости дня

10 ФЕВ, 22:59 США потратят $700 миллионов на противостояние с Россией США потратят $700 миллионов на противостояние с Россией
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
10 ФЕВ, 21:47 Турция ответила на обстрел своих военных в Идлибе Турция ответила на обстрел своих военных в Идлибе
10 ФЕВ, 21:34 ЦБ оценил влияние коронавируса на мировую экономику ЦБ оценил влияние коронавируса на мировую экономику
10 ФЕВ, 21:23 Ученые обнаружили редкую стеклянную игровую фигурку, принадлежащую викингам Ученые обнаружили редкую стеклянную игровую фигурку, принадлежащую викингам
10 ФЕВ, 20:37 Украина считает "нормандский саммит" неэффективным Украина считает "нормандский саммит" неэффективным
10 ФЕВ, 20:31 Обыкновенная сойка – птица с необыкновенными умственными способностями Обыкновенная сойка – птица с необыкновенными умственными способностями
Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»
Из порта Находки вышел трубоукладчик «Академик Черский», который достроит «Северный поток – 2»
10 ФЕВ, 20:00 В ФРГ отреагировали на стремление США остановить СП-2 В ФРГ отреагировали на стремление США остановить СП-2

Узнай, страна!

10 ФЕВ, 13:24 В Забайкалье открылась первая в регионе промышленная кролиководческая ферма «Деревня кроликов» В Забайкалье открылась первая в регионе промышленная кролиководческая ферма «Деревня кроликов»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter