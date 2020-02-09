Боинг 747 перелетел Атлантику за рекордное время благодаря урагану

Боинг 747 9 февраля преодолел расстояние между Нью-Йорком и Лондоном за рекордно короткое время – 4 часа и 56 минут, прибыв в аэропорт Хитроу на 1 час 20 минут ранее запланированного времени, благодаря урагану Сиара.

При помощи сильного попутного ветра, вызванного пришедшим в Британию со стороны Америки ураганом «Сиара», пассажирский лайнер развил скорость 825 миль в час (1327 км / ч) относительно земли. Тем не менее, звуковой барьер самолет не преодолел, так как звуковая волна перемещалась в той же среде (движущемся потоке), что и воздушное судно, пишет bbc.com.

Таким образом, рейс BA112 установил новый рекорд по скорости перелета из Нью-Йорка в Лондон.