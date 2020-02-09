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Ученые назвали витамин, на 100% связанный с потерей веса

09.02.2020 12:35
Комментарии: 1
Ученые назвали витамин, на 100% связанный с потерей веса

Существует доказательство того, что более высокий уровень содержания в организме этого витамина приводит к потере веса.

Новые исследования ученых показывают, что более высокий уровень витамина D в организме связан с потерей веса. Люди теряют больше веса и жира на животе, когда их потребление витамина D выше, а пьющие больше молока, могут даже удвоить потерю веса. Молоко содержит как кальций, так и витамин D, которые в нескольких исследованиях были связаны с потерей веса.

Испытания на крысах показали, что они сжигают больше калорий, когда им дают большие дозы витамина D. А исследования, в котором приняли участие 165 000 человек показали, что увеличение массы тела на 10% связано с падением уровня витамина D на 4%. Результаты показали, что увеличение веса приводит к снижению уровня витамина D, а снижение его уровня у людей, страдающих ожирением, подвергает их здоровье дополнительному риску.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что люди с высоким уровнем витамина D теряют на 20 фунтов больше, когда они сидят на диете, чем люди с более низким его уровнем. При этом, до 50% населения мира может испытывать дефицит витамина D. Люди получают большую часть витамина D, который им необходим от его производства в коже, которое осуществляется при попадании на кожу солнечного света. Диета также может обеспечить организм витамином D - он содержится в таких продуктах, как яйца и жирная рыба.

Доктор Элина Гиппонен, соавтор исследования, говорит:

«Дефицит витамина D является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. Хотя многие сообщения о вреде для здоровья были сосредоточены на недостаточном воздействии солнца или чрезмерном использовании солнцезащитных кремов, мы не должны забывать, что дефицит витамина D также вызван ожирением. Наше исследование подчеркивает важность мониторинга и лечения дефицита витамина D у людей с избыточным весом или ожирением, чтобы смягчить неблагоприятные последствия для здоровья, вызванные недостатком витамина D».

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18:36 0 0
Галина:

Полностью согласна с мнением автора,сама сдавала анализ на уровень витамина Д по рекомендации диетолога,пропила витамин д и ванадии с хромом,и в конечном итоге ушли мои лишние почти 5кг.Попробуйте,не пожалеете,дело говорю!

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