Солдат устроил стрельбу в Таиланде. Есть погибшие

Военнослужащий в звании капрала расстрелял 15 человек на северо-востоке Таиланда. Еще 16 человек преступник удерживает в заложниках.

Инцидент произошел в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Чакрапант Тхомма, служивший в армии Таиланда в звании капрала, расстрелял своего командира и двух сослуживцев, после чего покинул военный лагерь и направился к зданию торгового центра "Терминал-21", по дороге расстреливая прохожих. В ТЦ военный захватил в заложники 16 человек и удерживает их на четвертом этаже центра.

По данным Таиландского агентства новостей мотивы напавшего на людей неизвестны. В настоящее время правоохранительные органы и армия пытаются освободить заложников и обезвредить преступника. Спецслужбы эвакуировали граждан из здания ТЦ и напоминают, что необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, как можно скорее покинуть место происшествия и выполнять все распоряжения сотрудников службы безопасности и представителей спецслужб, пишет ТАСС.