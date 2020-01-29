Военные Сирии взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

Боевик, которого зовут Абу Хамза, по своим обязанностям должен был охранять склады в городе Кафер-Хамра.

Военные Сирии захватили боевика, который видел, как «Белые каски» ведут подготовку к новой провокации, передает РИА Новости. Видео соответствующего содержания распространил российский центр по примирению в Сирии. Боевик, которого зовут Абу Хамза, по своим обязанностям должен был охранять склады в городе Кафер-Хамра. По его словам, он видел, как некие «люди из гражданской обороны» (речь идет о «Белых касках»), прибыли на склад, откуда взяли коробки, части боеприпасов и оборудование, предназначенное для съемок.