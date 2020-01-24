Найдены причины самого яркого взрыва во вселенной

Ученые обнаружили причину происхождения одного из самых ярких взрывов, когда-либо виденных во вселенной.

Сверхсветовые сверхновые - самые яркие взрывы во вселенной. SN 2006gy является одним из наиболее изученных, и он стал интересным для исследователей, которые пытаются объяснить, как могут происходить такие световые взрывы.

Но такие явления остались в значительной степени необъяснимыми, и астрономы не смогли найти причину их поразительной яркости. Они сияют так сильно, что бросают вызов традиционным астрофизическим моделям, которые не могут объяснить столь яркую звезду.

Теперь ученые считают, что они нашли причину этой сверхяркости SN 2006gy. И они надеются, что это может пролить свет на то, откуда другие такие сверхсветовые сверхновые получают свою интенсивность.

Новый прорыв произошел, когда исследователи обнаружили, что звезда приобрела интенсивную яркость, когда обычная сверхновая врезалась в оболочку из материала, который ее окружал.

Исследователи сделали свое открытие, когда узнали, что яркость особенно велика в одной части спектра. Они предположили, что огромное количество железа может составлять эту конкретную «линию», как ее называют исследователи. И когда они тестировали этот сценарий, он работал.

«Это стало еще более захватывающим, когда быстро выяснилось, что для построения линий требовалось очень большое количество железа - не менее трети массы Солнца - что прямо исключало некоторые старые сценарии и вместо этого открывало новый», - сказал Андерс Джеркстранд с факультета астрономии Стокгольмского университета.

Исследователи предполагают, что до того, как SN 2006gy стала тем, чем она является сегодня, существовала двойная звезда, состоящая из белого карлика размером с Землю, и огромной богатой водородом массивной звезды размером с нашу солнечную систему. По мере того, как большая звезда становилась еще больше, меньшая попала в нее и упала к центру.

Когда он попал туда, белый карлик взорвался в сверхновую типа Ia - нормальную сверхновую. Затем он столкнулся с окружающей его оболочкой, создав гигантское столкновение, которое послало свет, струящийся по вселенной, пишет Independent.