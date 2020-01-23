Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги на аукционе в Москве

Автомобиль, на котором первый космонавт Юрий Гагарин ехал в Кремль после первого полета в космос, выставят на торги в столице.

Фото: ТАСС / В. Соболев

Об этом сообщили в пресс-службе московского аукционного дома «Литфонд».

Как уточняет ridus.ru, всего было создано 12 автомобилей ЗИЛ-111В, но на аукционе будет представлен тот самый автомобиль, на котором Гагарин торжественно проехал по Москве 14 апреля 1961 г.

Аукцион пройдет 15 февраля, а перед торгами машины будут выставлены на обозрение в автосалоне «Старое время».

Кроме того, на аукционе будут выставлены не только советские раритеты, но европейские и американские авто: Cadillac Eldorado, Citroen DS 19 и другие машины.