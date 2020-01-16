Путин назначил Мишустина председателем правительства России

Приказ о назначении главы кабмина вступает в силу со дня его подписания.

Глава Российской Федерации Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его подписания.

Также на сайте был опубликован документ, согласно которому в стране вводится новая должность заместителя председателя Совета безопасности. Подчеркивается, что этот пост получил бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, пишет РБК.