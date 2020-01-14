Раффлезия – удивительное растение, которому не свойственен фотосинтез

В 1818 году в индонезийских тропических лесах в ходе экспедиции на остров Суматра ученые обнаружили уникальный цветок. Его назвали раффлезией в честь руководителя исследовательского путешествия.

Позже цветок получил название «трупная лилия», так как он имел специфический аромат. А некоторые люди называют растение «цветком лотоса» или дьявольским семенем. Однако ни на один представленный цветок он не похож.

Паразитическое растение относится к отделу Цветковые и семейству Раффлезиевые. Ареал рода охватывает Филиппины, острова Ява, Суматра, Калимантан и полуостров Малакка. Раффлезия включает примерно 28 разновидностей.

Она существует за счет растения-хозяина, например, лианы из семейства Виноградовые. Именно из ее тканей она получает полезные вещества для жизнедеятельности.

Бутон раффлезии. Фото: wikipedia

Раффлезия – это огромный цветок красного цвета с пятью плотными лепестками толщиной до 3 см и белыми вкраплениями на них. Цветки растения могут достигать в диаметре больше метра и весить 10 кг.

У раффлезии не имеется органов, которым свойственен процесс фотосинтеза.

У нее нет ни листьев, ни стеблей. Вещества, нужные для развития, она «высасывает» из стеблей или корней растения-хозяина посредством корней-присосок.

Rafflesia. Фото: wikipedia

В традиционной медицине Индонезии раффлезию рассматривают как афродизиак. Экстракт, приготовленный из бутонов, применяют для восстановления женщин после деторождения или для усиления либидо у представителей мужского пола.

Сегодня раффлезия – самый известный представитель рода, который входит в тройку наиболее крупных цветков на всем белом свете.