Завораживающие перламутровые облака появились над Швецией

В минувшую пятницу специалисты Национального аэрокосмического агентства разместили в Сети фотографию светящихся перламутровых облаков в небе над Швецией.

«3 января яркие и блестящие, переливающиеся радужные волны цвета заполнили небо над Тенндаленом», – сообщили в NASA.

Перламутровые облака или полярные стратосферные облака, являются достаточно редким явлением, которое невозможно забыть. Они появляются через два часа после захода солнца и выглядят как легкие простыни, сверкающие яркими цветами на ночном небе.

Облака наблюдаются на высотах от 15 до 27 километров. Подобные конденсационные образования, формируются в нижней стратосфере в зимне-весенний период, главным образом в полярных широтах при аномально низких температурах (от −85 градусов).

Перламутровые облака можно увидеть в Скандинавии, Исландии, на Аляске и в Северной Канаде - хотя они могут появляться и в других местах, пишет foxnews.com.