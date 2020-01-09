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Россия будет достраивать «Северный поток – 2» своими силами

09.01.2020 07:26
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Россия будет достраивать «Северный поток – 2» своими силами

Это произойдет независимо от того, планирует ли вернуться в проект швейцарская Allseas.

«Северный поток – 2» будет запущен в 2020 году – и это произойдет независимо от того, планирует ли вернуться в проект швейцарская Allseas, специализирующая на укладке труб, или нет. Как пишут «Известия», эксперты считают, что Россия достроит газопровод своими силами.

В разговоре с изданием представители Nord Stream 2 заверили, что работа над проектом продолжается, и скоро он завершится. В частности, из 2,46 тыс. км газопровода уже проложено 2,3 тыс.

Вместе с этим, как отмечалось ранее, не исключено, что Allseas, которая остановила работу из-за американских санкций, может вернуться в проект. Если же этого не случится, то Россия подключит к работе свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский».

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