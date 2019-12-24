Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50

Летчик успел катапультироваться, после чего его подобрал вертолет Ми-8.

Под Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край) произошло ЧП: разбился истребитель Т-50. Как информирует РИА Новости, соответствующая информация поступила от представителя силовых структур. Уточняется, что самолет не военный и является собственностью аивазавода-изготовителя им. Гагарина.

Что касается летчика, то он успел катапультироваться. Далее его подобрал вертолет Ми-8. По словам собеседника, истребитель разбился в 120 км от аэродрома «Дзёмги». Комментируя случившееся, представитель правительства края сообщил: «Произошла авария, пилот успел катапультироваться». О других подробностях пока не сообщается.