Схватка орлана и осьминога за жизнь попала на видео

У берегов острова Ванкувер запечатлели на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.

Неожиданный инцидент произошел у берегов острова Ванкувер, расположенного на западном побережье Канады.

Белоголовый орлан во время охоты заметил в воде осьминога и решил напасть на него. Однако моллюск оказался не из слабых, он быстро обхватил птицу щупальцами и попытался утащить ее под воду.

Данное зрелище заметили сотрудники лососевой фермы, которые возвращались в свой плавучий дом. Некоторое время они наблюдали за происходящим, а потом решили спасти орлана.

«Мы не были уверены, должны ли мы вмешиваться, потому что в природе выживают наиболее приспособленные. Но было тяжело смотреть на то, как осьминог пытается утопить орлана», – рассказал один из рыбаков.

В итоге фермеры помогли орлану освободиться от смертельных «объятий» осьминога, пишет iflscience.com.

«Мы абсолютно уверены, что если бы это произошло на высоте до 3000 метров над Землей, то белоголовый орлан полностью уничтожил бы осьминога, но в этом случае моллюск имел преимущество и с легкостью одержал бы победу», – рассказали канадцы.

Авторы видеоролика также заметили, что никто из животных не пострадал. По словам фермеров, осьминог уплыл целым и невредимым, а орлан посидел около 10 минут на ветке и улетел.