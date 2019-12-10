Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

По информации СМИ, экс-мэр ушел из жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

В возрасте 83 лет ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как напоминает РИА Новости, бывший градоначальник является уроженцем российской столицы и выпускником Российского государственного университета нефти и газа (специальность «инженер-механик»). Мэром Москвы Юрий Лужков становился несколько раз: в июне 1996 года, декабре 1999 года, а также декабре 2003 года.

О подробностях не сообщается. Известно только, что Юрий Лужков в момент смерти находился в Европе. По информации Рен ТВ, экс-мэр ушел из жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце. Уточним, что данную информацию никто из близких пока не подтвердил.