Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР

Победительница конкурса южноафриканка Зозибини Тунзи – активистка в борьбе с гендерным насилием.

Обладательницей короны международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2019» стала уроженка ЮАР Зозибини Тунзи. Как информирует РИА Новости, соответствующая информация была опубликована в микроблоге Twitter. В финальной тройке также оказались представительницы Мексики и Пуэрто-Рико.

В этом году конкурс решили проводить в Атланте (США, штат Джорджия). Что касается победительницы конкурса, то южноафриканка является активисткой в борьбе с гендерным насилием. А вот россиянка Алина Санько вынужденно пропустила конкурс, из-за нестыковок в организации и сложностей, возникших при оформлении визы.