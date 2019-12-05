Меткая лягушка-геймер стала звездой Сети
05.12.2019 20:17
Комментарии
На просторах интернета становится популярным видеоролик, на котором большая лягушка «играет» на смартфоне.
На кадрах можно наблюдать, как хозяин включил на мобильном устройстве игру и разместил его прямо перед мордочкой животного. Лягушка прекрасно справилась с заданием. Однако поймав почти всех насекомых, она все же осталась голодной. Видимо поэтому в конце ролика амфибия решилась отомстить хозяину за «обманную охоту» и бросилась на его палец, пишет
unian.net.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий