Меткая лягушка-геймер стала звездой Сети

На просторах интернета становится популярным видеоролик, на котором большая лягушка «играет» на смартфоне.

На кадрах можно наблюдать, как хозяин включил на мобильном устройстве игру и разместил его прямо перед мордочкой животного. Лягушка прекрасно справилась с заданием. Однако поймав почти всех насекомых, она все же осталась голодной. Видимо поэтому в конце ролика амфибия решилась отомстить хозяину за «обманную охоту» и бросилась на его палец, пишет

unian.net.