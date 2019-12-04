Картина Гогена ушла с молотка за €9,5 млн

Картина Поля Гогена была продана на аукционе в Париже за 9,5 миллионов евро, что почти удвоило ее оценку на аукционе Artcurial.

Полотно «Толстое дерево» (Te Bourao II), созданное живописцем в 1897 году является первым произведением таитянского периода художника и представляет собой серию из девяти картин. Te Bourao II – единственная картина из данного цикла, хранящаяся в частной коллекции. Остальные полотна выставлены в ведущих музеях мира, к примеру, в Эрмитаже и Музее Орсе в Париже.

На картине, вероятно, изображен потерянный рай с девственной природой и очень ограниченным присутствием человека, пишет fr.sputniknews.com. Полотно окрашено в насыщенные голубые и зеленые цвета.

Произведение размером 73 на 92 см приобрел международный коллекционер, имя которого не разглашается. Как заметил сам покупатель, полотно останется во Франции.