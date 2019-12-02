Ученые научились прогнозировать землетрясения и цунами

Новый высокотехнологичный буй может обнаруживать движения на морском дне Земли, которые предшествуют землетрясению или цунами. Прототип был протестирован в Эгмонт-Ки, Флорида; потенциальное использование может охватывать весь земной шар.

При финансовой поддержке NSF геологи из Университета Южной Флориды успешно разработали и испытали новый высокотехнологичный буй для мелководья, который может обнаруживать небольшие движения и изменения на морском дне Земли, которые могут быть предвестниками смертельных природных опасностей, таких как землетрясения, извержения вулканов и цунами.

Буй, созданный с помощью гранта от программы NSF «Ocean Technology» и «Междисциплинарная координация», был установлен у Эгмонт-Ки в Мексиканском заливе и собирал данные о трехмерном движении морского дна.

«В конечном итоге система сможет обнаруживать небольшие изменения в напряжении и деформации земной коры», - сказал Тим Диксон, морской ученый из университета.

Система морского дна - это закрепленный на якоре лонжеронный бакен, увенчанный высокоточной системой глобального позиционирования. Ориентация буя измеряется с помощью цифрового компаса, который предоставляет информацию о курсе, тангаже и крене - помогая фиксировать критическое движение Земли из стороны в сторону, которое может быть диагностикой крупных землетрясений, вызывающих цунами.

Знание процессов накопления и высвобождения энергии в открытом море крайне важно для понимания мелководных землетрясений и цунами, пишет NSF.