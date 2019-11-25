Камеры наблюдения зафиксировали ограбление крупнейшей сокровищницы Европы

В немецких средствах массовой информации была опубликована видеозапись, сделанная с камер наблюдения, на которой запечатлены преступники, ограбившие саксонскую сокровищницу «Зеленые своды» (знаменитая коллекция драгоценностей в Дрездене).

Фото: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Предварительный ущерб был оценен почти в 1 млрд евро. На кадрах, которые были обнародованы Bayerischer Rundfunk (телерадиокомпания земли Бавария), можно увидеть, как преступники в масках при помощи топоров разбили витрины с драгоценными камнями и прочими редчайшими ценностями, передает ren.tv.

Как предположили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники, скорее всего, проникли в сокровищницу через окно. Вполне возможно, что им было оказано содействие. В числе подозреваемых – сотрудники музея.

Сокровищница была создана в 1723–1730 гг. Коллекция демонстрируется в 2-х постоянных экспозициях – «Исторических Зеленых сводах» и «Новых Зеленых сводах», которые расположены в западном крыле дрезденского дворца-резиденции.​

В залах музея представлено свыше 2500 произведений ювелирного искусства. В числе экспонатов – дрезденский зелёный бриллиант (8,2 г) – один из крупнейших в мире, а также подарок Петра Великого – золотая чаша Ивана Грозного, украшенная жемчугом и сапфирами.