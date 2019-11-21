Snapchat представил фильтр со скоростным старением

Приложение Snapchat предлагает пользователям воспользоваться возможностью запуска «Машины времени» и проверить работу нового фильтра AR.

Это позволяет любому пользователю преобразовать свою внешность от ребенка к пожилому человеку с помощью ползунка.

Перемещая ползунок, пользователь сможет отматывать годы и наблюдать за происходящими изменениями. Функция работает как слайдер, заставляя лица выглядеть моложе на одном конце и старше в противоположном направлении.

По словам создателей, фильтр использует нейронную сеть, которая в мгновение ока преображает лицо и волосы, передает ren.tv. Отмечается, что это первый фильтр, показывающий старение в настоящем времени.

Функция «Time Machine» будет доступна во всем мире с сегодняшнего дня. Ее можно найти в разделе фильтра AR, который находится внизу внутри Snapchat.

Snapchat также выпустил короткое видео о том, как работает данная функция.