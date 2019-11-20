Рассекреченные снимки самолета-шпиона помогли определить размер древнего города

Город Ур, расположенный на территории современного Ирака, в некоторых точках мог охватывать более чем в восемь раз больше территории, чем предполагалось ранее.

Снимки, сделанные шпионскими самолетами и спутниками времен холодной войны, показывают, что месопотамский город Ур растянулся на гораздо большей территории, чем предполагали ученые.

Будучи городом-государством, Ур был важным городским центром с 3800 по 500 гг. до н.э. , что отражено в роскошных сокровищах, захороненных на его королевском кладбище в третьем тысячелетии до нашей эры. Тем не менее, ученые подсчитали, что город, расположенный на территории нынешнего Ирака, занимает всего 60 гектаров, что делает его намного меньше, чем другие месопотамские города.

Чтобы пересмотреть эту оценку, Эмили Хаммер из Университета Пенсильвании в Филадельфии изучила рассекреченные снимки, сделанные во время холодной войны американскими спутниками-шпионами и самолетом-шпионом U-2. Хаммер также обследовала территорию вокруг участков, подробно видимых на фотографиях.

Она обнаружила, что в некоторые моменты своей истории Ур мог занимать примерно 500 гектаров, что на 80% больше, чем средневековый Лондон. При таком размере это был бы один из крупнейших месопотамских городов своего времени, пишет Nature.