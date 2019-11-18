В теплых водах океанов обитает и поднимается на поверхность перед штормом или просто погреться на солнце странное создание круглой формы, покрытое грубой кожей. Сплюснутое тело рыбы луна (лат. Mola mola) выглядит как одна огромная голова.

Иногда гигантские существа заплывают в сети и рыбакам приходится нанимать кран, чтобы вытащить улов.

Рыба-луна. Фото: wikipedia

Строение и габариты

Высота тела костной рыбы, которую называют самоглавом за круглое туловище, sunfish – за любовь к солнцу, иногда превышает 3 метра. Двигается это создание со скоростью 2–3 км в час, ведь вместо хвоста у существа лопасть без мышц. Небольшим ртом с острыми зубами луна-рыба втягивает воду, чтобы полакомиться:

медузами,

небольшими рыбами;

планктоном;

раками;

моллюсками.

На грубой коже толщиной около 7 см, покрывающей круглое тело, поселяются десятки видов паразитов. Когда луна-рыба поднимается на поверхность воды или отмель, птицы и другие морские обитатели очищают ее кожу.

Весит гигантское неповоротливое создание больше тонны, при этом масса мозга составляет всего 3 – 4 г.

Как выживает

На рыбу нападают акулы, морские львы и касатки, откусывая плавники, но вялое существо даже не пытается защищаться. В Англии и других странах Европы вылов sunfish запрещен, поскольку ее считают ядовитой. А вот в тайских, корейских и японских ресторанах блюда из мяса луны-рыбы, которое пахнет йодом, подают как деликатес.

Луна-рыба не относится к исчезающим видам, несмотря на то, что становится легкой добычей для хищников.

Одна самка откладывает сотни миллионов личинок, которые течением разносятся по акваториям океанов. Мальки, покрытые защитной оболочкой, в длину едва достигают 2 мм, но очень быстро увеличиваются в размерах, превращаясь в гиганта массой в тысячу килограмм.

Интересные факты

Крупнейшую самку рыбы солнце выловили в 1966 году. Вес ее тела составил 2,3 тонны.

Рыба-луна,весом более 1.5 т., пойманная в 1910 году. Фото: wikipedia

Спускается морское существо на глубину 850 м, при снижении температуры воды до 11° погибает.