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Владимир Путин поддержал строительство моста через Лену

18.11.2019 07:27
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Владимир Путин поддержал строительство моста через Лену

Как заявил губернатор Якутии Айсен Николаев проект нашел понимание в профильных ведомствах и правительстве.

Российский лидер Владимир Путин выразил «фактическую поддержку» строительству автомоста через реку лена в районе Якутска – статья с соответствующим содержанием появилась в «Коммерсанте».

Некоторое время назад в разговоре с РИА Новости губернатор Якутии Айсен Николаев проинформировал о том, что проект, предусматривающий строительство моста, нашел понимание в профильных ведомствах и правительстве. По сути, как отметил глава региона, решение о реализации проекта и его строительстве могут принять до конца текущего года.

Как пишет «Ъ», после этого Путин, ознакомившись с письмом Николаева, где также звучала просьба предусмотреть в бюджете финансирование проекта, принял решение наложить на него резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

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