Стрельба в колледже в Благовещенске: погибло два человека

Стрелка удалось заблокировать в одной из аудиторий, после чего студентов и преподавателей вывели из здания колледжа.

В результате стрельбы, которая произошла в благовещенском колледже, погибло два человека, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от УМВД России по Амурской области. В сообщении говорится, что, прибыв на место преступления, сотрудники полиции увидели на втором этаже молодого человека. В руках у него было ружье, из которого он открыл огонь по правоохранителям. В результате им пришлось ответить аналогичными действиями.

Далее стрелка удалось заблокировать в одной из аудиторий, после чего студентов и преподавателей вывели из здания колледжа. В сообщении также говорится, что на месте стрельбы были найдены два тела, одно из которых – это сам стрелявший. Как выяснилось, он самостоятельно свел счеты с жизнью.