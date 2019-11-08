Сколько будет стоить доехать на поезде из Москвы в Симферополь

Цена билета на поезд из Москвы в Симферополь будет варьироваться от 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Симферополь – от 3,5 тысячи рублей.

Теперь у россиян и гостей нашей страны появилась возможность добраться до Крыма еще одним способом: по железной дороге. Купить билеты в Крым на пассажирские поезда можно будет с сегодняшнего дня. Откроется движение в сторону полуострова уже в конце этого декабря, передает РИА Новости. Уже известно, что перевозки будут проходить на именных составах дальнего следования «Таврия».

Купить билет можно двумя способами: через ж/д кассу либо на сайте перевозчика. Желающим отправиться на полуостров билеты советуют приобретать заранее.



Что касается цены, то билет на поезд из Москвы в Симферополь будет начинаться от 2966 рублей (вагон купе), стоимость СВ – будет начинаться от 9952 рублей. А вот за проезд по направлению Санкт-Петербург – Симферополь в плацкарте нужно будет отдать от 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3906 рублей.