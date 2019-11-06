У Сербии нет денег на покупку российских С-400

Ранее Белград закупил у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а вот на С-400 средств не нашлось.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил о том, что власти страны не будут закупать у России систему С-400, как планировалось ранее. Причина одна – для этого нет финансирования.

Как напоминает РИА Новости, еще в конце минувшего октября Вучич в ходе учений «Славянский щит» говорил о том, что у российской стороны был заказан один ЗРПК «Панцирь-С». При этом он подчеркивал, что Белград имеет большое желание иметь в своем военном оснащении «потрясающий» С-400. До этого Сербия покупала у России вертолеты Ми-17 и Ми-35 в количестве семи штук. Кроме этого, по программе военно-технической помощи в страну поступило шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.