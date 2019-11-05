Украина временно закроет пограничный переход на въезде в Крым
05.11.2019 22:27
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Государственная пограничная служба Украины с завтрашнего дня прекратит пропуск граждан на пограничном переходе «Каланчак» на границе с Республикой Крым в связи с осуществлением строительных работ повышенной опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы в Facebook.
Отмечается, что погранпереход «Каланчак» закроют для граждан с 7 по 15 ноября.
Также известно, что контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» будут функционировать как обычно.
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