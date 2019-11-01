Время приема пищи имеет большее значение чем то, что вы едите

Согласно новому исследованию, женщины, которые завтракали и обедали, потеряли за 12 недель на 3 фунта больше, чем женщины, которые ужинали.

Есть свидетельства того, что старое выражение «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» действительно может работать, но только с некоторыми изменениями. С одним важным пересмотром этот подход может помочь не только для улучшения здоровья, но и для похудения.

Исследование американских ученых показало, что время когда вы едите, а не то, что вы едите, может оказать большее влияние на потерю веса.

Исследователи сравнили результаты похудения двух групп людей, сидящих на диете, в которые входили только женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Они потребляли одинаковое количество ежедневных калорий, но одна из групп съедала свою еду во время завтрака и обеда, а вторая группа имела еще и ужин.



Результаты исследования показали, что группа, которая завтракала и обедала, потеряла на 3 фунта больше, чем группа, которая имела большой ужин. Потеря веса составила 12,5 фунтов против 9,5 фунтов за 12 недель. У первой группы также было большее улучшение чувствительности к инсулину, что может помочь предотвратить диабет.

Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли сохранить эти результаты и применимы ли они к населению в целом, это простое изменение образа жизни, которое может сделать каждый. В качестве бонуса вы можете не испытывать типичного голода в полдень, из-за которого вам захочется перекусить.

При этом, после обильного обеда вы не захотите иметь обильный ужин - привычка, на которую потребуется время. Чтобы еще больше улучшить результаты диеты, исследователи советуют на ужин съедать более здоровую пищу, которую можно есть в большом объеме, например, салат с большим количеством овощей, пишет UPI.