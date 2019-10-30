Жители России назвали размер желаемой пенсии

40 тысяч рублей – средний размер пенсионных выплат, по мнению жителей России, необходимый для обеспечения достойной старости

Сервис по трудоустройству Superjob с 24 сентября по 2 октября провел опрос, в котором принимали участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Исследование показало, что средний размер пенсионных выплат, способный обеспечить достойную жизнь после выхода на пенсию, по мнению респондентов, равен 40 тысяч рублей.

Отмечается, что у мужчин этот показатель, в среднем, составляет 42,1 тысячи рублей, а у женщин он немного ниже – 37,5 тысяч рублей. По данным сервиса, россиянам в возрасте до 24 лет для достойной жизни после выхода на пенсию хватит 32,6 тысячи рублей, а людям старше 45 лет – уже необходимо 43 тысячи рублей.

Также аналитики Superjob выяснили, что размер достойной пенсии варьирует у респондентов с разным уровнем дохода. Респонденты, получающие заработную плату от 80 тысяч рублей, считают, что обеспечить достойную жизнь после выхода на пенсию могут ежемесячные выплаты в размере 44,3 тысяч рублей, а жители России с доходом ниже 30 тысяч рублей – 33 тысяч рублей.

Напомним, что в России сейчас средний размер ежемесячных пенсионных выплат по старости для неработающих пенсионеров, согласно данным ПФР, составляет 15,4 тысячи рублей, пишет ТАСС.