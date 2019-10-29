Московских водителей предупредили о гололедице и мокром снеге

Столичных водителей предупредили о мокром снеге и гололедице, которые ожидаются в ночь на 30 октября.

Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ, передает ТАСС.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в столице ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на некоторых участках дорог возможна гололедица.

В ведомстве порекомендовали владельцам автотранспорта ехать медленнее, увеличить дистанцию до движущегося впереди авто, а также не совершать обгон без крайней необходимости.