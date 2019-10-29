Бразильские дюны превращаются в потрясающие бирюзовые лагуны в сезон дождей

Бирюзовые кристально чистые бассейны, достигающие до 100 метров в длину, образуются между белоснежными песками в национальном парке в Бразилии в сезон дождей.

С воздуха песчаные дюны выглядят как белое постельное белье, высохшее в ветреный день. Наверное, не случайно парк получил название – Lencois Maranhenses, что в переводе с португальского буквально означает «Простыни Мараньяна».

Национальный парк Lencois Maranhenses расположен на севере Бразилии в штате Мараньян и занимает территорию около 1000 кв. км. Парк был основан в июне 1981 года.

Через Lencois Maranhenses протекают две реки, которые несут песок из внутренней части континента в Атлантику, где океанские течения толкают их на запад.

Большая часть отложений откладывается вдоль береговой линии парка длиной 44 мили (около 71 км).

Здесь, во время сухого сезона, особенно в октябре и ноябре, северо-восточный ветер гонит песок на расстояние до 48 км вглубь страны, создавая огромные дюны в форме полумесяца высотой до 40 метров.

В парке происходит вечное движение. Местами дюны могут передвигаться на 20 метров в год. Захватывающая дух трансформация посреди холмистых песчаных дюн происходит здесь ежегодно

Лагуны достигают своего пика в июле​

В июле образующиеся между песками спокойные озера могут достигать до 3 метров в глубину, а вода в них нагревается до 30 градусов, что идеально подходит для купания.

Несмотря на частые дожди в этом районе почти ничего произрастает, но водный феномен дает короткий шанс жизни этому району.

Образовавшиеся лагуны соединяются с соседними реками, открывая каналы для рыб. Это продолжается недолго, поскольку после возвращения сухого сезона ярко-голубые озера исчезают без следа.

Парк, сфотографированный с МКС. Фото: НАСА

Но, с сезоном дождей все заново преображается, лагуны наполняются рыбой, черепахами и ракообразными. Сюда прилетают птицы.

Лучшее время, когда можно полюбоваться подобными миражу бирюзовыми водоемами приходится на июль и сентябрь.